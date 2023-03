OL : John Textor cherche déjà du renfort

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

S'il a pris les commandes de l'OL en décembre et a fait du club français le fleuron de sa galaxie de clubs (Botafogo, Molenbeek et une participation dans Crystal Palace), John Textor cherche déjà à refinancer une partie de sa dette générée pour Lyon en faisant rentrer de nouveaux actionnaires dans le capital.

Textor cherche de nouveaux soutiens financiers

En effet, selon Bloomberg, l'homme d'affaires américain « travaille avec un conseiller pour identifier de nouveaux bailleurs de fonds pour Eagle Football ». De source proche du dossier, John Textor se serait rapprochés de ceux qui n'ont pas participé au financement du rachat de Lyon « pour évaluer leur intérêt à investir maintenant ».

Pour l'heure aucune décision définitive n'est prise et on ne sait pas combien d'argent John Textor souhaite lever dans cette manœuvre capitalistique... Ni même si cette manne sera destinée ou non à renforcer l'OL en vue de la saison prochaine ou des suivantes.