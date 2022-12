OL : John Textor dédouané des soucis de paiement de Botafogo

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Il y a quelques semaines, John Textor est devenu le nouveau propriétaire de l’OL. Cependant, de nombreux observateurs du football français et supporteurs lyonnais s’interrogent sur la fiabilité des ressources financières de l’homme d’affaires américain.

Hier, la presse annonçait que les joueurs de Botafogo avaient des retards de salaires et de primes. Le club brésilien a pour actionnaire majoritaire un certain John Textor, Globo Esporte a expliqué les raisons de ces retards.

« Le club a l'argent mais les chiffres ne sont tout simplement pas mis à tout moment dans leurs comptes respectifs. Comme toute entreprise, Botafogo a des dates prédéfinies concernant les jours où il paiera les joueurs chaque mois. Le problème est que la date est fixée après l'échéance des salaires. (…) Le club ne dispose pas de "réserve d'urgence", cela a fini par créer des retards (…) L'argent arrive, mais à une date incertaine. » a expliqué le média.

Ça s’agite dans les coulisses

Ce ne serait pas la première fois que le Bréslien a des problèmes de trésorerie ! Ces retards causeraient cependant quelques problèmes en interne rapporte Globo Esporte, « Le club a expliqué le scénario à toutes les personnes concernées, mais ce n'est pas la première fois que les salaires sont en retard cette année. Les commentaires entre joueurs augmentent de plus en plus, et il y a un grand mécontentement impliquant les agents qui ont fait (ou font) l'intermédiation des signatures pour le club. », affaire à suivre…