OL : Juninho annonce son départ et une nouvelle orientation !

Juninho était l'invité de Rothen s'enflamme sur RMC ce soir. Et comme à son habitude, le directeur sportif de l'OL n'a pas fait dans la langue de bois. Interrogé sur son avenir, le Brésilien a tout simplement annoncé qu'il allait quitter son poste en juin, au terme de son contrat. Et qu'il envisageait de donner une nouvelle orientation à sa carrière.

« J’avais dit que mon cycle durerait trois saisons pour voir ce que je suis capable de faire, je sais que j’ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu du succès ici, je n’ai aucun problème à assumer ça. À la fin de la saison, je vais bien réfléchir, on verra. Mentalement, il y a une fatigue énorme, je ne veux pas dépasser une certaine limite, ce n’est pas une menace, rien du tout de ce genre. J’ai de la gratitude pour le club, le président et le gens qui y travaillent, mais moi aussi j’ai beaucoup donné pour ce club. J’espère bien terminer la saison et, en juin, normalement, c’est fini. »

"Entraîner ? C’est dans ma tête"

« J’ai envie de voir d’autres choses, d’essayer d’autres choses. Entraîner ? C’est dans ma tête. Aujourd’hui, je n’ai pas les diplômes pour travailler en Europe, mais dans d’autres pays. Je n’ai pas de propositions. Avec Peter (Bosz), j’apprends beaucoup de choses. Dans la vie, on n’a jamais tout ce qu’on veut. Si j’ai une opportunité, je vais essayer. Je préfère tenter que d’avoir des regrets. »

