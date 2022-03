OL : Juninho, Caqueret, Dembélé... le clan Aulas envoie du lourd !

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Comment a-t-il pris le départ de Juninho ?

« Une incompréhension totale. J’ai posé la question, j’ai demandé la raison, mais je n’ai pas eu de réponse. “Juni” ne m’en a jamais parlé, alors qu’on était pourtant proches. Il est parti tout d’un coup, et c’est tellement triste… Je ne pouvais pas imaginer qu’il le fasse, même si je sais que certaines choses l’ont un peu agacé. Il aurait pu être un très bon manager. »

Qu’a-t-il retenu de la fessée contre Rennes ?

« Au moins, on a vu une belle équipe entraînée par un Lyonnais. Quel bon travail Bruno fait avec Rennes : il y a de la qualité, de la générosité dans l’effort, un cadre collectif et personne ne joue pour lui. Et on a toujours l’impression qu’il aime ses joueurs. Maintenant, nous aussi, on est capables de ça avec Peter Bosz mais comme spectateur, en fait, on est toujours dans l’inquiétude : on ne sait jamais ce qu’on va voir. Prenez Maxence Caqueret : il avait été formidable à Porto, où il avait été précieux, avec un volume énorme, et contre Rennes il a été à côté de la plaque. Et il n’était pas le seul. »

Quel conseil d’attaquant à donner à Dembélé ?

« De soigner ses déplacements, peut-être. Il a un gros avantage par rapport à moi : c’est un monstre athlétique. Quand je jouais, je regardais l’ombre de mon défenseur, et en fonction, je savais si je devais bouger un peu à droite ou un peu à gauche pour être un tout petit peu devant lui au bon moment. Moussa, il fait de grandes foulées, c’est plus difficile, pour démarrer vite. Il faut qu’il prenne sa place, mais si on ne lui met pas le ballon au bon moment, c’est difficile. Parfois, avec lui, on cherche un peu trop la profondeur. »

Pour résumer Conseiller de Jean-Michel Aulas, Bernard Lacombe s’est livré à cœur ouvert dans L’Équipe sur la situation de l’OL à l’heure de recevoir à Décines le FC Porto en 8es de finale retour de la Ligue Europa (21h). Morceaux choisis :

