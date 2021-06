OL : Juninho, Coupet...quand Aulas n'assume pas ses propos

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

C'était il y a quelques mois. Lorsque, à la surprise générale, Grégory Coupet, figure de l'OL et entraîneur des gardiens, décidait de changer d'air et de rejoindre Dijon. Une information donnée en exclusivité par notre site, justifiée, quelques jours plus tard, par Coupet en personne, qui n'avait pas fait secret d'un regrettable manque d'échanges avec sa direction, Rudi Garcia (entraîneur), Juninho (directeur sportif) et Jean-Michel Aulas (Président).

Hier, et comme nous l'avons relayé sur notre site, Jean-Michel Aulas était l'invité de l'émission Tant qu'il y aura des Gones, sur le site OlympiqueetLyonnais. Revenant, entre autres, sur le départ de Coupet et expliquant, on ne peut plus clairement, que l'artisan du départ de Greg était Juninho. Depuis, l'ancienne figure de l'OL a repris notre article sur son compte twitter. Remerciant le président Aulas pour ses informations.

Ce qui, de toute évidence, n'a pas totalement satisfait JMA qui lui a répondu, remettant en cause notre analyse de ses propos. "Greg, il faut aller à la source de l’info, ce n’est pas ce qui a été dit dans l’émission #TKYDG sur@oetl. Tu es un garçon intelligent, tu sauras trouver la vérité sans te fier à certains qui ont envie de polémiquer pour rien."

Sur les conseils du Président Aulas, nous allons donc de nouveau à la source de l'information. C'est à dire sur le replay de l'émission, à partir de 17 minutes et 50 secondes.

Nicolas Puydebois : "C'est dommage, selon moi, de ne pas avoir pu garder Greg pour faire la continuité. Je n'ai rien contre Rémy (Vercoutre) au contraire, mais c'est pas dommage de ne pas l'avoir gardé ?

Jean-Michel Aulas : "Ecoutez, quand on adore et qu'on valorise un directeur sportif, il faut aller jusqu'au bout. Et le prendre avec ses plus et ses moins. C'est lui qui a choisi. Bon, voilà, Concernant, Rémy, Anthony (Lopes) a exprimé un certain nombre de choix. Là-aussi, on l'a suivi. Moi, j'essaye d'être le plus direct possible. Bon...parlez-en avec Juni, ce n'est pas venu de moi, ni de Vincent Ponsot."

Vous avez raison président, "il faut aller à la source de l'information..."

