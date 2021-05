OL : Juninho met un taquet à Depay et Garcia

Zapping But! Football Club OL : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’état-major de l’OL s’est réuni, dès mardi midi, afin de réaffirmer l’objectif initial, à savoir une place sur le podium. Selon L’Équipe, il y avait là Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, Juninho et Rudi Garcia.

Dès le lendemain, JMA était au bord de la pelouse, accompagné de Juninho, pendant la séance d’entraînement. Les deux hommes ont, chacun à leur manière, mis un coup de pression sur les Gones avant le rendez-vous capital à Monaco (21h).

« Il faut se remobiliser pour bien jouer »

« Il faut se remobiliser pour bien jouer et tout faire pour gagner, a affirmé Juninho sur OL TV avant d’envoyer d’après L’Équipe des messages à destination de Garcia et Memphis Depay. Sans ballon, on a un problème. Il ne faut pas laisser l’adversaire jouer, surtout s’il est du niveau de Monaco. Il faut que chacun, depuis l’attaque, ait l’humilité de se battre pour son partenaire. C’est à partir de là qu’on réussira à mettre en difficulté nos adversaires. »