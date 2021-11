OL : Juninho partant, Aulas tient déjà son remplaçant de renom !

Zapping But! Football Club Rangers, PSG - OL : Les briefs d'avant match

En quête d'un remplaçant au recruteur Patrice Girard (55 ans) parti au SCO Angers prendre la tête de la cellule de recrutement et en anticipation du départ probable en fin de saison de son directeur sportif Juninho, l'OL s'active déjà à restructurer son organigramme.

Un ticket Cavéglia – Chanelet à venir ?

Selon L'Equipe, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot (directeur du football) ont arrêté leur choix. Annoncé avec Sidney Govou, Patrick Müller et Jean-Marc Chanelet parmi les quatre candidats potentiels pour assister Juni, c'est Alain Caveglia (53 ans), qui a été choisi.

Ancien agent et ex directeur sportif du SM Caen (2011-19), « Cavegol » - qui est originaire de Vénissieux – présente l'avantage de bien connaître les arcanes de l'OL et d'avoir une petite expérience au poste. « La restructuration de la cellule lyonnaise pourrait ne pas s'arrêter là : les dirigeants réfléchissent à se renforcer avec l'arrivée d'un recruteur expérimenté supplémentaire, ce qui pourrait profiter à Chanelet », écrit le journaliste de L'Equipe Hugo Guillemet.