OL : Juninho pourrait précipiter le départ de Garcia !

Avec une demi-finale de Ligue des champions et une place sur le podium de la L1, actuellement, après la victoire à Paris (1-0), l'OL se porte très bien. Rudi Garcia a bien redressé la barre après le fiasco Sylvinho mais d'après RMC, pas sûr que l'ancien coach de l'OM soit prolongé pour autant ;, alors qu'il arrive en fin de contrat au mois de juin.

Même un titre de champion pourrait ne pas être suffisant pour Garcia

Selon le média, il y aurait « friture sur la ligne » entre Juninho et lui... « Le contrat du coach ne devrait pas aller au-delà de sa fin initiale, en juin 2021. La faute à de la friture sur la ligne entre le coach et le directeur sportif Juninho, deux hommes au caractère aussi trempé que différent », révèle le média. Qui ajoute : « Si les deux hommes arrivent à travailler ensemble cahin-caha, les conditions ne sont pas encore réunies pour une prolongation. Même une récompense suprême en fin de saison n'offrirait pas forcément un nouveau contrat. C'est un peu une spécialité lyonnaise: un titre en fin de saison ne garantit pas une prolongation de contrat: Santini, Le Guen, Houllier et Perrin/Galtier sont partis en fin de saison sur un titre. »