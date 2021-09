OL : l'Allemagne détruit Boateng pour avoir signé en L1

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après avoir subi les moqueries sur les réseaux sociaux par rapport à ses retrouvailles à venir avec Lionel Messi, qui l'avait humilié en demi-finales de la Champions League 2015, lors du PSG-OL de la fin septembre, Jerome Boateng a eu droit à un tir nourri de la presse de son pays. En effet, en Allemagne, on ne comprend pas que le défenseur central de 32 ans ait opté pour l'OL après la fin de son contrat au Bayern Munich plutôt qu'au Hertha Berlin, club de sa ville natale qui bénéficie d'un projet ambitieux et qui héberge déjà son demi-frère.

Le média T-online, cité par Foot Mercato, résume la pensée générale : "Il aurait pu diriger le Hertha en tant que leader depuis sa défense, le tout aux côtés de son demi-frère Kevin-Prince Boateng. Il aurait été un héros pour les fans berlinois et ses coéquipiers l'auraient admiré avec beaucoup de respect. Un conte de fée du football moderne aurait été possible avec les performances athlétiques appropriées. Au lieu de cela, il se bat désormais en Ligue 1 contre Troyes, Rennes et Metz pour des points dont personne dans son pays d'origine ne se soucie vraiment. Qu'est-ce que Boateng veut aller chercher en France ? La troupe de superstars de Paris raflera le titre de champion et la Coupe nationale. Sur le plan sportif, cette nouvelle tâche ne peut guère lui plaire. Est-ce encore une question d'argent à la fin ? Pas sûr".

Jerome Boateng llega al Olimpique Lyon después de varios años en el FC Bayern 👏#Ligue1 pic.twitter.com/jI6lIm4yxF — Futboleros (@futbolerosgt) September 2, 2021