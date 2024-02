OL : l’avenir de Pierre Sage remis en question l'été prochain ?

Auteur de 8 victoires sur ses 12 premiers matchs sur le banc, Pierre Sage réalise des débuts détonants avec l’OL. Bien que ne disposant pas du diplôme d’entraîneur, l’éducateur a conquis tout le monde et finira au moins la saison à la tête des Gones, John Textor payant volontiers l’amende pour un technicien lui donnant totale satisfaction.

Pour autant, il n’est pas acquis qu’on assiste à l’affirmation d’un manager à la Franck Haise, sorti de nulle part à Lens mais qui a su s’y imposer par les résultats. Dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » lundi, Nicolas Puydebois a évoqué le besoin nécessaire d’une mutation de Sage pour devenir un vrai entraîneur de Ligue 1 :

« Je ne veux pas qu’il se pervertisse, mais s’il garde son identité, il retournera au centre de formation en juin. Selon moi, c’est comme cela que ça va se passer. Il gagnerait à mettre le pied dans la porte. Pour l’instant, je vois encore un coach amateur, or, j’aimerais qu’il s’installe dans la continuité à l’Olympique lyonnais. Être trop humble et trop s’effacer, ça ne donne pas envie, ça ne brille pas assez. Pour qu’il conserve son poste, il faudrait donc qu’il entre un peu plus dans le costume d’un entraîneur à l’OL ».