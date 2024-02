OL : l'effet Sage en stats

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Satisfait de la nouvelle victoire de l’Olympique Lyonnais à Metz, vendredi en ouverture de la 23e journée de Ligue 1 (2-1), Pierre Sage a martelé que l’objectif prioritaire du maintien n’était pas encore assuré. Le successeur du très controversé Fabio Grosso ne peut s’empêcher de rester les pieds sur terre au niveau des priorités du club, mais s'il y a une certitude, c'est que le club olympien ne s'est pas trompé en le propulsant sur le banc.

Il fait mieux que Genesio, Garcia, Bosz et Blanc

Une nouvelle stat le montre : avec 21 points sur 33 possibles, Sage domine tous les récents coachs de l'OL au niveau des résultats lors des 11 premiers matches de L1 sur le banc des Gones. Avec 1 point de plus que Fournier, Genesio et Garcia, 5 de plus que Bosz et 6 de plus que Blanc. Chapeau !

Total de points pris par les récents coachs de l’OL après leurs 11 premiers matchs de Ligue 1 :



-Hubert Fournier : 20 points

-Bruno Génésio : 20

-Rudi Garcia : 20

-Peter Bosz : 16

-Laurent Blanc : 15

-PIERRE SAGE : 21



