OL : l’horrible coup bas de Tony Parker à Jean-Michel Aulas

Zapping But! Football Club OL : Matheus, Perri, B.Lage... Lyon doit-il accentuer le recrutement Botafogo ?

Il y aurait de l’eau dans le gaz entre Jean-Michel Aulas et Tony Parker. Annoncé depuis des mois dans un rôle majeur à l'OL, sous la présidence de JMA et de John Textor, l'ancien basketteur demeure en retrait et ne compte pas jouer de rôle déterminant au club dans les semaines à venir.

Parker aurait savonné la planche d'Aulas !

Selon Romain Molina, alors qu’Aulas a poussé pour le faire monter, TP lui a savonné la planche à l’arrivée de Textor pour rester dans le paysage de l’OL. Et l’ancien président des Gones l’aurait mauvaise en coulisses...

🚨 Jean-Michel Aulas a poussé pour faire monter Tony Parler mais ce dernier lui a savonné la planche à l’arrivée de Textor pour rester dans le paysage OL.



Jean-Michel Aulas l’aurait mauvaise.



🗞️ @Romain_Molina - @DavidRichardL pic.twitter.com/wKJlrd0Zgg — SPORTS ZONE (@SportsZone__) November 16, 2023

Podcast Men's Up Life