OL : l’identité du futur actionnaire majoritaire est connue !

INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

L’OL va connaître de nombreux changements cet été. Face au retrait de Pathé et d'IDG Capital, l'OL se cherchait un nouvel actionnaire depuis plusieurs semaines. Alors que le club rhodanien a reçu énormément de propositions pour les parts de Pathé et d'IDG Capital, l’une d’entre elles a remporté la course.

RMC Sport annonce que l'Olympique Lyonnais a pris sa décision et a favorisé la demande de John Textor pour le rachat des actions de Pathé et d'IDG. Un conseil d'administration devrait avoir lieu cet après-midi pour avancer le dossier.

John #Textor est en passe de devenir actionnaire de l’OL.



Un CA d’OL Groupe va se tenir cet après-midi et va acter les négociations exclusives avec #Textor. L’américain est le seul à avoir fourni les garanties demandées par Jean-Michel #Aulas. (L’Équipe/RMC Sport) pic.twitter.com/vPRL1TosQO — Inside Gones (@InsideGones) June 20, 2022

Adam Duarte

Rédacteur