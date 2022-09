OL : l’objectif fixé à Bosz en interne fuite, Aulas a sondé deux cadres sur son avenir !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

La mise en garde de Vincent Ponsot hier à l’égard de Peter Bosz était tout sauf feinte. « On n'a pas attendu le match de Monaco pour fixer des objectifs à Peter. On veut retourner sur le podium. On attend des résultats de manière plus rapide que d'attendre la fin de la saison. Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15e journée), il en a à la 19e journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage. Ces objectifs resteront entre Peter et nous », a explique le directeur football de l’OL au Progrès.

Selon L’Équipe, l’objectif des dirigeants lyonnais fixé à Bosz pour garder son poste n’est autre qu’une place sur le podium après la réception de l’OGC Nice le 13 novembre prochain. En parallèle, Jean-Michel Aulas a tenté d’apporter son écot aux problèmes de l’OL.

« Corentin Tolisso et d'Alexandre Lacazette ont rencontré Jean-Michel Aulas, en début de semaine, afin d'évoquer la situation de l'équipe, poursuit le quotidien sportif. Le milieu et l'attaquant ont des discussions assez fréquentes avec leur entraîneur afin d'évoquer sa tactique et de potentiels ajustements. Ils auraient signifié au président qu'ils apprécient le coach pour son ouverture au débat. »