OL - L'oeil de Denis Balbir : "Reconstruire avec un entraîneur déjà en place, c'est logique"

"Avant d'en venir à l'annonce du président Aulas qui a confirmé Peter Bosz pour la saison prochaine, je voudrais tout d'abord revenir sur cette nette victoire contre les Girondins de Bordeaux. Car elle définit assez bien tout ce qu'est l'OL depuis des semaines, voir des mois. On a vu cette fois des joueurs concernés, qui avaient de l'envie et de la détermination dans un contexte pas évident avec des supporters en grève et une défaite contre Weest Ham qui était nécessairement dans toutes les têtes.

Ça, c'est le Lyon qu'on aime, le Lyon qui est face à nous de temps à autre, et qui fait malheureusement preuve d'inconstance et d'irrégularité. Car si les Girondins étaient d'une faiblesse rare, on en conviendra, comment comprendre que l'OL soit capable, à ce point, de montrer des visages aussi différents ?

C'est peut-être pour ça que Jean-Michel Aulas a voulu mettre un terme à toute rumeur au sujet de son entraîneur en confirmant déjà Peter Bosz pour la saison prochaine. Lui-aussi souhaite de la stabilité, lui-aussi a envie de voir un groupe qui joue avec régularité. En plus, et qu'on ne s'y trompe pas, si les Lyonnais ne disputent pas de Coupe d'Europe la saison prochaine, ce qui à mon avis sera le cas car d'autres équipes ont trop d'avance au classement, il vaut mieux reconstruire avec un entraîneur déjà en place. Qui a tout de même prouvé, ailleurs, que ses idées pouvaient déboucher sur des résultats.

Je pense que le véritable tournant sera pour les dirigeants lyonnais de bien gérer leur prochain mercato estival. Et de faire les bons choix, en respectant les pépites du centre de formation et en les associant à des cadres solides qui ne flanchent pas tous les deux ou trois matches. L'OL se doit d'avoir plus de talent, et plus de mental, pour ne pas revivre une seconde saison similaire à celle-ci. En confirmant Bosz, Aulas coupe l'herbe sous le pied de ses supporters et s'évite un sujet qui pourrait pourrir l'ambiance au sein du club. L'annonce de ce week-end pourrait donc être une bonne chose, à condition, comme souvent, que le mercato estival suive et que les joueurs présents à l'OL la saison prochaine soient intelligemment choisis."

Benjamin Danet

Rédacteur