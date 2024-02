OL : l'OGC Nice crie au scandale contre Turpin, un bus caillassé !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Souvent accusé de favoritisme envers les Lyonnais, lui qui est né dans la banlieue de la capitale des Gaules, Clément Turpin n'avait plus fait parler de lui pour son arbitrage pro-OL depuis quelque temps. Jusqu'à hier soir. Le sifflet a "oublié" deux pénaltys en faveur des Niçois, dont un évident à la 82e pour une faute de Tagliafico sur Lotomba. De quoi faire dégoupiller le président du Gym, Jean-Pierre Rivère, qui a tenté de lui parler au coup de sifflet final mais s'est fait envoyer promener. Au micro de Prime Vidéo, le dirigeant a déclaré :

"C'est une personne arrogante"

"Je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en fin de match, notamment sur le corps arbitral. Mais sincèrement, ce n'est plus possible. Je ne parle pas que de ce soir, ça s'accumule. Il y a des fautes qui ne sont pas sifflées systématiquement. Le week-end dernier, monsieur Turpin était à la VAR, l'arbitre de terrain ne siffle rien sur la faute. Monsieur Turpin à la VAR demande le carton rouge (de Dante), ça change le match quand vous jouez à dix contre onze. Ce (vendredi) soir, je ne comprends pas. Je regarde le ralenti et pour moi, il y a au moins deux penalties. Sur la main (de Caqueret), il explique à Florent Ghisolfi le règlement. On le met de côté. Le coup de coude en pleine surface, il siffle la faute inverse sur Lotomba... Je regarde les images, il faut que monsieur Turpin se remette en question. En fin de match quand je vais m'adresser à lui, il me dit "Ne me touchez pas, ne me montrez pas du doigt". Mais M. Turpin, je vous parle ! C'est une personne arrogante. Il est intouchable mais là, ça s'accumule. On se demande ce qu'il faut faire."

Pour compléter une soirée bien triste pour lui, le club azuréen a révélé qu'un car de supporters avait été caillassé à sa sortie du Groupama Stadium ! "L’OGCNice apporte tout son soutien au Club des Supporters dont le bus a été pris pour cible sur la route du retour vers Nice, et tout particulièrement à l’un de ses membres blessé lors du caillassage. Le club appelle les autorités à faire toute la lumière sur cet incident dont les conséquences auraient pu être dramatiques."

L'#OGCNice apporte tout son soutien au Club des Supporters dont le bus a été pris pour cible sur la route du retour vers Nice, et tout particulièrement à l'un de ses membres blessé lors du caillassage 🙏🏻

Le club appelle les autorités à faire toute la lumière sur cet incident dont… — OGC Nice (@ogcnice) February 17, 2024

