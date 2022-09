OL : l'ombre de Domenech revient planer sur Lyon

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Non, que les choses soient claires : Raymond Domenech n'est pas proche d'un retour à l'OL. Que ce soit dans les bureaux ou sur le terrain en qualité d'entraîneur. Mais lorsque vous avez, comme lui, marqué l'histoire du club en qualité de joueur, puis d'entraîneur, vous restez logiquement dans les annales. Et il faut parfois attendre des lustres avant qu'on vous efface des tablettes.

Ce fut le cas lors du match OL-Angers samedi dernier. Et Castello Lukeba, énième pépite sortie du centre de formation, est devenu le plus jeune défenseur de l'histoire de l'OL à inscrire son troisième but. Pour onze petits jours, Domenech perd ainsi sa première place.