OL : la confidence de Lopes sur ses sorties kamikazes

Le France Football de ce mois d'avril, paru ce samedi, consacre un article sur la spécificité du poste de gardien. Plusieurs portiers sont interrogés et notamment Anthony Lopes, qui est revenu sur sa marque de fabrique : la sortie énergique - pour ne pas dire dangereuse - au devant de l'attaquant adverse. Le Gone révèle que les critiques à son encontre l'ont fait douter pendant un temps mais qu'il les acceptait désormais. Il a également justifié cette façon spectaculaire de négocier son duel avec son adversaire...

"A la microseconde où on a décidé d'y aller, il faut y aller à 200%"

"Dans cette situation, ma philosophie, c'est d'être très "protagoniste" pour mettre l'adversaire dans une urgence qu'il ne veut pas car, lui, son objectif est de se donner du temps. Je lui mets la pression, je préfère être maître de mon destin que d'attendre et de subir. La clé, c'est qu'à la microseconde où on a décidé d'y aller, il faut y aller à 200%. Si on a un moment d'hésitation, c'est ce qui nous fera arriver en retard. Il y a eu une période où il y avait une espèce de petite musique sur mes sorties jugées dangereuses. Ça m'a fait un peu cogiter. Une fois que j'ai compris que je n'empêcherai pas les gens de parler, j'ai construit une carapace et retrouvé ma confiance dans mes choix, sans jamais plus déjouer."