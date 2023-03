OL : la fin de saison de Blanc et des joueurs déjà écrite ?

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

C'est une évidence. Peu nombreux sont les supporters de l'OL à encore croire à un quelconque miracle en Ligue 1. Et qui dit miracle parle simplement d'une place dans le Top 5 en fin de saison. Pourtant, à y regarder de plus près, les joueurs de Laurent Blanc ne sont qu'à sept points de la 5e place et pourraient donc encore espérer remonter au classement alors qu'il reste trente-trois points à distribuer.

Reste qu'Opta, le statisticien, a partagé calculs quant à la fin de saison. Et que l'OL n'a que 0,2% de chances de finir 4e et 1,2% de se hisser sur la 5e marche. Place la plus plausible selon Opta ? La 9e avec plus de 30% de chances.

L'OL a donc tout intérêt à privilégier la Coupe de France. Et deux matches pour soulever le trophée et se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine.