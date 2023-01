OL : la guerre est déclarée avec Textor, les heures d’Aulas seraient comptées !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Jean-Michel Aulas a pris des vacances bien méritées cet hiver. Après avoir dû passer quelques nuits blanches au sujet de la vente de l’OL, finalisée en fin d’année avec l’arrivée de John Textor aux commandes du club, le président des Gones doit aujourd’hui affronter l’affaire Le Graët. Et, en coulisses, cette histoire pourrait laisser des traces et lui ouvrir la voie d’une nouvelle aventure. Selon Romain Molina, des tensions avec Textor serairnt en effet palpables à l’OL et pourraient conduire JMA à quitter le navire plus tôt que prévu.