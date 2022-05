OL : la lettre ouverte d'Aulas aux supporters des Gones

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

"Tout ne se joue pas sur une seule saison quand on est une institution aussi solide que la nôtre, écrit Aulas. Rappelez-vous les échecs et reconstructions du Milan AC, de l’Inter Milan, de la Juventus ou de l’Atlético. Nous pouvons être fiers de tout le chemin parcouru depuis plus de 35 ans, mais aussi impatients de voir celui qui nous reste à parcourir. L’erreur à commettre serait de brûler ce que nous avons adoré pour mieux réduire en cendres ce qui est notre histoire, mais aussi notre ambition. Rien ne nous aura été épargné cette saison, la tempête a été forte. (...) Nous avons trébuché, mais surtout nous sommes en train de nous relever, nous avons appris et nous sommes plus que jamais debout, encore plus solides si vous êtes avec nous, poursuit le dirigeant. D’autres clubs n’auront pas eu cette chance et nous avons désormais une opportunité de reconstruire un Olympique Lyonnais plus fort, plus compétitif", peut-on notamment lire sur la lettre ouverte de Jean Michel Aulas.

Lettre ouverte de Jean-Michel Aulas aux passionnés de l'Olympique Lyonnaishttps://t.co/fQBRLVFDXo — Olympique Lyonnais (@OL) May 10, 2022

Pour résumer Deux jours après la défaite sur la pelouse de Metz (3-2), le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a publié une lettre ouverte aux supporters lyonnais.

Fabien Chorlet

Rédacteur