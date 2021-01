OL : la mise au point de Garcia vis-à-vis de Juninho

Pas facile de collaborer avec un personnage comme Rudi Garcia. L’entraîneur aime bien avoir le contrôle total du secteur sportif, ce qui occasionne des petites étincelles avec les autres dirigeants. S’il s’était tenu à carreau à la Roma, car il s’agissait de sa première expérience à l’étranger, il a en revanche montré à l’Olympique de Marseille qu’il pouvait devenir encombrant, le pauvre Andoni Zubizarreta étant relégué à un rôle de subalterne…

"On se complète bien avec Juni"

A Lyon, Garcia est tombé sur un directeur sportif beaucoup moins effacé que le Basque. Juninho n'est pas à homme à se laisser imposer ses choix, ce qui a occasionné des petits étincelles au début. Mais dans l'entretien qu'il a accordé au Progrès, l'entraîneur des Gones assure que c'est du passé et que les deux hommes sont aujourd'hui sur la même longueur d'onde. Au cas où Jean-Michel Aulas voudrait le prolonger…

"Parfois nous ne sommes pas d’accord à 100% et heureusement. Après, quand il y a beaucoup de passion, et c’est le cas pour Juni, effectivement, il faut gérer. On se complète bien avec Juni. Je l’ai déjà dit. Moi, maintenant, je suis un peu plus calme. J’étais comme lui au début, très enthousiaste, je montais au créneau pour le moindre petit truc. On arrive à bien gérer les choses tranquillement sans se prendre la tête."