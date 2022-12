OL : la panenka ridicule de Cherki contre Arsenal en vidéo

Pour son entrée en lice à la Dubaï Super Cup, l'OL s'est incliné face Arsenal (0-3), encaissant 3 buts en 45 minutes. À l'issue de la rencontre, les deux équipes ont effectué une séance de tirs au but remportée elle aussi par les Gunners (2-1).

Avec un Rayan Cherki qui s'est illustré en ratant une panenka, facilement stoppée par Karl Hein, le gardien londonien, qui n'a quasi même pas eu à bouger. Jugez plutôt...

Cherki has just tried this panenka v Arsenal with their final penalty pic.twitter.com/wdF3B0aVnv