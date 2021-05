OL : la piste Juninho entraîneur prend corps, le premier membre de son staff en approche

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Même si l'OL venait à décrocher in-extrémis une place en Ligue des Champions ce soir, il y a fort à parier que Rudi Garcia ne sera plus l'entraîneur des Gones en 2021-22. Lundi, le technicien de 57 ans va déjeuner Jean-Michel Aulas pour évoquer son cas sans trop se faire d'illusions. Dans la foulée de ce rendez-vous, Lyon se lancera en quête d'un nouveau technicien.

Si l'hypothèse paraissait un peu folle il y a encore quelques jours, Juninho (directeur sportif) envisagerait bel et bien d'enfiler le survêtement. Bien renseigné sur ce qui se trame en coulisses, Mohamed Toubache-Ter confirme le sérieux de cette option... Même si ce n'est pas la seule envisagée aujourd'hui par Lyon.

Rémy Vercoutre de retour à l'OL ?

En tout cas, « Juni » prépare déjà la constitution d'un nouveau staff puisque Rudi Garcia et ses adjoints devraient quasiment tous quitter Lyon en même temps. Arrivé il y a un an pour remplacer Grégory Coupet, Christophe Revel arrive lui aussi en fin de bail... Et il devrait être remplacé par Rémy Vercoutre.

En poste à l'Impact Montréal (MLS), le natif de Grande-Synthe (40 ans) – qui est très proche de Juninho - aurait quasiment ficelé son retour dans la Capitale des Gaules. Il ne resterait que « des détails à régler » pour l'officialisation.