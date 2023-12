OL : la première de Sage à Lens ne pouvait pas être une réussite

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le constat est évident. Et surtout partagé. L'OL a sans aucun doute signé son meilleur match de la saison, hier samedi, sur le terrain du RC Lens. Et ce en dépit d'une nouvelle défaite, 2-3, alors que les partenaires de Lacazette étaient revenus au score à 2-2 et avaient même ouvert le score.

Aucun des 6 derniers entraîneurs ne s'est imposé

Comme vous le savez, c'était à Bollaert la toute première sur le banc de touche de Pierre Sage, appelé à prendre la place de Fabio Grosso, remercié par John Textor dans la semaine. Et malheureusement pour les supporters de l'OL, Sage est resté dans la droite lignée de ses prédécesseurs sur le banc de touche, à savoir, comme le rappelle Stats du foot, qu'aucun des six derniers entraîneurs de l'équipe première lyonnaise ne s'est imposé pour sa première.

A savoir, Grosso, Blanc, Bosz, Garcia et Sylvinho.

Aucun des 6 derniers entraîneurs de l'@OL ne s'est imposé lors de leurs débuts sur le banc avec le club lyonnais en @Ligue1UberEats (3 nuls, 3 défaites). #RCLOL — Stats Foot (@Statsdufoot) December 2, 2023

Podcast Men's Up Life