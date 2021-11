OL : la qualification, les difficultés de Shaqiri, l'entame de match… Bosz dit tout

Zapping But! Football Club OL, Stade Rennais : les chiffres de la carrière de Bruno Genesio en Ligue 1

Victoire attendue pour la qualification et valider sa méthode

"On veut gagner demain. On mettra les meilleurs joueurs possibles pour ce match. On fera le point après l'entraînement de tout à l'heure. Implanter une nouvelle façon de jouer prend du temps. On fait encore des erreurs. Le football sans faute n'existe pas. On travaille à l'entraînement et avec la vidéo. Au match aller, on a mal débuté mais on a montré une bonne mentalité. Ce n'est pas facile de renverser un match et de marquer quatre buts à l'extérieur. J'analyse toujours les matches après coup. Je regarde si on a appliqué nos principes de jeu ou non. Je regarde les lignes mais aussi les joueurs individuellement. On ne peut pas manquer l'entame de match comme on l'a fait là-bas. Il faut bien commencer et être à 100% dès le début."

Les difficultés de Shaqiri

"Xherdan peut mieux faire, oui. Il n'a pas eu une vraie préparation. C'est un joueur intelligent avec une technique extraordinaire. Si l'équipe progresse et joue plus dans les petits espaces, il va être très bon."

Moins de rotation chez les défenseurs

"Les défenseurs centraux tournent moins que les joueurs offensifs. Damien (Da Silva) a peu joué mais il a très bien joué quand il était sur le terrain, comme contre Brondby. C'est un bon joueur, très professionnel."

