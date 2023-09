OL : la réponse cash de Gusto aux ultras lyonnais

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Les retrouvailles entre les ultras de l'OL et leurs joueurs, dimanche soir, sont très attendues. Deux semaines après la raclée subie face au PSG (1-4), les insultes à l'encontre de Bradley Barcola et le remontage de bretelles par le capo des ultras après le coup de sifflet final, on s'attend à un climat plus apaisé puisque la direction a renvoyé Laurent Blanc pour le remplacer par Fabio Grosso. Mais il ne faudra pas commettre de nouvel impair face au promu normand.

"On a toujours aimé le club"

Dans L'Equipe du jour, Malo Gusto, transféré l'hiver dernier à Chelsea mais qui a été prêté dans son club formateur jusqu'à la fin de la saison, a pris la défense de ses anciens camarades, qu'ils soient encore à l'OL ou pas : "Tout ce que je veux dire, c'est que ça fait de la peine. On est des jeunes, on a grandi à Lyon, on a toujours aimé le club malgré ce que les gens peuvent croire. Quand moi, Castello, Bradley, nous partons, ça répond à un plan, une ambition. Ce n'est pas du tout contre l'OL". Malo Gusto a lui aussi été la cible d'insultes et de banderoles vindicatives au moment de son départ.

