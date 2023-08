OL : Aulas répond à Textor et lui fait la pire menace possible

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le Parisien a publié un entretien avec John Textor, le propriétaire de l’OL. L’Américain s'est exprimé à propos de divers sujets, notamment de Jean-Michel Aulas par le biais de la vente du club. L’ancien président de l’OL n'a pu s’empêcher de monter au créneau suite aux propos de son successeur.

Aulas pourrait utiliser la voie juridique

Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas s'est exprimé comme à son habitude. L’ancien président de l’OL a réagi à l’une des déclarations de John Textor à propos de la DNCG et de la vente du club. Le propriétaire américain a déclaré : "Si j’avais su ces restrictions (de la DNCG), j’aurais demandé d'arrêter la négociation (de la vente). Plutôt que de donner un demi-milliard aux vendeurs, j’aurais baissé ce prix d’achat et j’aurais mis plus d’argent sur les comptes du club". Ce à quoi l’emblématique président des Gones a répondu : "J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant, il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour l'OL de la DNCG et de la LFP… !". Visiblement, les deux hommes n'ont pas fini de faire parler d’eux…

