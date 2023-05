OL : la réponse de Textor à la pique des ultras lyonnais !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Hier soir, l’OL a rendu hommage à son patron historique, Jean-Michel Aulas, qui a quitté la présidence du club. Face à Reims (3-0), les hommes de Laurent Blanc ont assuré le spectacle mais aussi les supporteurs lyonnais qui ont réalisé plusieurs animations durant la rencontre pour faire honneur à l’idole d’un peuple.

Cependant, les Lyon 1950 (groupe d’ultras) ont adressé une jolie pique à l’actionnaire, John Textor. « Bruxelles est Mauve et Blanc », peut-on lire sur une banderole du virage sud au Groupama Stadium. En effet, la “Mauve Army“ (groupe d’ultras d’Anderlecht) est très proche de ces supporteurs de l’OL depuis plusieurs années. Une pique en référence à la sortie de l’homme d’affaire américain qui avait annoncé que le RWD Molenbeek (club appartenant à Textor) remonté en 1ere division belge pour “botter les fesses d’Anderlecht“.

Textor répond

Ce dimanche matin sur Instagram, John Textor a tenu à répondre à la provocation des ultras de l’OL et d’Anderlecht, « Très drôle ! Vous allez pouvoir agrandir votre cercle d’amis parce que Bruxelles sera bientôt rouge et noire ! ... Mais ne vous inquiétez pas, lors de votre visite, je vous invite dans la section des visiteurs, et vous pourrez choisir », a-t-il ironisé.

Au sein des tribunes lyonnaises, les deux groupes d’ultras réalisent bâches et tifos communs depuis de nombreuses années. Pas sûr que la réponse de John Textor amuse les fans l'OL… À suivre !