OL : la réponse monumentale de Cucci à Aulas, qui peut dire adieu à son argent !

Où va s'arrêter la polémique entre Jean-Michel Aulas et l'OL ? Ce mercredi, on a atteint de nouveaux sommets avec une plainte pour diffamation déposée par l'ancien président à l'encontre de John Textor et sa demande de gel des comptes du club rhodanien. JMA a justifié ces manoeuvres par le fait qu'Eagle lui devait 14,5 M€. Mais à l'AFP ce soir, le président exécutif de l'OL, Santiago Cucci, annonce que l'ex-dirigeant peut faire une croix sur cet argent...

"Il a brisé l'accord"

« Il est de notoriété qu’il a engagé une agence de communication qui dénigre le club depuis plusieurs semaines. En faisant cela, il a brisé l’accord. Et quand quelqu’un saisit les comptes du club, on est clairement dans des agissements contre les intérêts du club. On estime qu’en ayant rompu ces deux clauses, il n’est pas éligible, non pas à une dette, mais à cet engagement d’OL Groupe de racheter 3% du capital qu’il détenait. » La guerre entre anciens et nouveaux dirigeants de l'OL risque de se poursuivre devant les tribunaux...

