OL : la statistique alarmante qui relève une triste vérité

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

En championnat, l’Olympique Lyonnais reste sur un échec cuisant à domicile face au Stade de Reims (1-2). L’effectif de Peter Bosz aura tout intérêt de se rattraper ce dimanche (20 h 45) à Bordeaux pour la 17e journée de Ligue 1. Pour ce faire, il faudra impérativement passer la seconde et éviter de refaire du surplace afin d'éviter de mauvaises surprises.

Plus ils courent, plus ils gagnent, et vice-versa…

Ce dimanche, L’Équipe met en lumière les kilomètres parcourus par les joueurs de l’OL sur les derniers matches en championnat. Autant dire que le constat est mitigé. Face à Lens le 30 octobre dernier, les joueurs rhodaniens ont couru 3 kilomètres de plus que les Sang et Or pour une victoire à la clé (1-0). Une semaine plus tard à Rennes, le 7 novembre, la formation lyonnaise a parcouru 8 kilomètres de moins que les hommes de Bruno Genesio et l’ont lourdement payé (défaite 4-1).

Un écart qui s’est répété en Ligue 1 avec une nouvelle défaite face à Reims (1-2). L’OL a enregistré 3 kilomètres de moins que les Rémois. Surprenant lorsqu’on sait que Maxence Caqueret et Bruno Guimarães font partie des plus grands marathoniens du championnat de France. Ils parcourent souvent plus de 13 kilomètres par match.

Des données GPS qui influent alors sans équivoque sur les résultats de Lyon, en bien comme en mal. C’est peut-être cela qui expliquerait que Lyon a enregistré seulement 22 points après 15 matches joués en Ligue 1.