OL : la statistique historique qui accable Laurent Blanc

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ils sont sans doute peu nombreux, les supporters actuels de l'OL, à garder en mémoire les matches de leur équipe dirigée par un certain Guy Stéphan. Et pourtant. Celui qui est depuis des lustres devenu l'adjoint de Didier Deschamps, le sélectionneur national, a bel et bien posé ses guêtres sur le banc de touche lyonnais au milieu des années 90.

Et si l'on vous (re)parle de lui, c'est que l'actuel bilan de Laurent Blanc à la tête de l'équipe première renvoie à la période Stéphan. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, le champion du monde 1998 n'a remporté que 45,8% de victoires depuis qu'il a succédé à Peter Bosz. Personne n'avait fait aussi peu depuis...Guy Stéphan (34,4%).