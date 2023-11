OL : la stratégie de Tony Parker à Lyon révélée au grand jour

Tony Parker l'a annoncé hier au micro de Prime Vidéo : il va faire son entrée au sein de l'OL très prochainement. « John (Textor), je lui ai parlé, il m'a demandé de venir dans le board de l'OL et d'intégrer celui d'Eagle (la société de l'américain). J'ai envie d'aider, c'est un peu la même famille l'OL et l'ASVEL donc si je peux aider, avec plaisir », a expliqué l’ancien champion NBA.

Si Romain Molina a depuis fait savoir que Parker cherchait à faire racheter l’Arena par Alexei Fedorychev, L’Équipe lie aussi l’intérêt de TP à la gestion du dossier de vente et d’exploitation de l’Arena, plutôt que des sujets sportifs liés au foot. Mais aussi pour faire le lien avec les élus locaux : l’ex-basketteur était d'ailleurs assis hier à côté de Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon, qui s’en était vivement pris à Textor, il y a quinze jours.

Pour résumer

