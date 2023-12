OL : Lacazette a parlé au groupe, révolte des cadres à Lyon avant l'OM !

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Clinton Mata était en conférence de presse ce lundi. L'occasion pour le latéral de l'OL de revenir sur la bonne prestation des Gones à Lens, malgré la défaite (2-3). "C'était rassurant de voir qu'on peut proposer du football, a-t-il expliqué. Ce match nous a permis de montrer toutes nos qualités. On a joué sans complexe, on a tout donné."

"On est allés sur le terrain en se disant qu'on jouait notre vie"

Et à Mata d'ajouter... "On s'est tous parlés dans le groupe. Les cadres ont pris la parole, Alexandre Lacazette a bien parlé en motivant les troupes. On est allés sur le terrain en se disant qu'on jouait notre vie. Le coach a été très clair à ce niveau et très efficace par rapport à ce qu'on devait faire." Un effet Sage, donc, même si l'OL a encore perdu...

🎙️ "Les cadres ont pris la parole"



Clinton Mata s'est exprimé sur l'état d'esprit qui régnait dans le vestiaire avant d'affronter Lens, samedi après-midi ⤵️#OMOL pic.twitter.com/V0zK3biQCR — Olympique Lyonnais (@OL) December 4, 2023

