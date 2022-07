OL : Lacazette absent contre Feyeneoord à cause de piqûres de guêpes ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

Alors que tout semble radieux à l'OL avec la signature de Nicolas Tagliafico qui prolonge un mercato spectaculaire, une "blessure" pour le moins improbable pourrait perturber la préparation des Gones. En stage aux Pays-Bas, le groupe s'est adonné a une activité ludique de cohésion de groupe et a disputé une partie de paintball en forêt ce jeudi matin. Pour Alexandre Lacazette la fête a été gâchée par de nombreuses piqûres de guêpes qui pourraient empêcher l'ancien Gunner de disputer la rencontre contre Feyenoord de ce dimanche d'après les informations de L'Équipe. Dembele a été piqué également Un match était prévu contre Twente pour les remplaçants de l'OL et un autre était prévu contre Feyenoord pour les titulaires. Moussa Dembele, également piqué, a vraisemblablement mieux réagit à cette attaque que Lacazette et pourrait prendre la place de ce dernier dimanche. L'évolution de l'état du buteur sera observée pour juger de sa capacité ou non à participer au match de préparation des Gones tandis que Caqueret ( entorse de la cheville) et l'autre revenant Corentin Tolisso (douleur au mollet) sont déjà forfaits. On discute tactique du côté du Général Lacazette 🗣 pic.twitter.com/XF2mvfKvgD — Olympique Lyonnais (@OL) July 21, 2022

