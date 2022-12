OL : Lacazette dans la forme de sa vie avec Lyon ?

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

C'est ce qu'on appelle un retour gagnant ! Revenu à l'OL l'été dernier après une aventure en Premier League du côté d'Arsenal, Alexandre Lacazette porte les Gones cette saison, et affiche un très haut niveau depuis l'arrivée de Laurent Blanc sur le banc rhodanien. Pour la reprise, il a largement participé à la victoire des siens à Brest (2-4) en marquant un but et en délivrant une passe décisive.

Lacazette déjà décisif 14 fois cette saison

Grâce à ces réalisations, le capitaine de l'OL porte désormais ses statistiques de la saison à 10 buts et 4 assists, en 16 rencontres jouées de Ligue 1. Des chiffres remarquables. Mais il s'agit même d'un record pour Alexandre Lacazette, qui n'avait jamais été autant décisif en championnat à ce stade de la saison, comme indiqué par Statsdufoot. Il a d'ailleurs marqué à six reprises lors des six derniers matchs de l'OL en championnat. Patron.