OL : Lacazette et Caqueret annoncent la couleur pour la reprise !

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

Une victoire, seulement. Mais contre Liverpool, 3-1, en match amical et avec de réels progrès dans le jeu. De quoi espérer pour les joueurs de l'OL d'une bonne seconde partie de saison, susceptible, sait-on jamais, de remettre le club en course pour l'Europe et d'enchaîner des résultats positifs.

Après Laurent Blanc, qui s'est exprimé sur le travail accompli par ses troupes, Alexandre Lacazette et Maxence Caqueret ont également fait part de leur optimisme. Le premier assure que tout le groupe "a bien bossé depuis la reprise. On en avait un grand besoin. Ce succès contre Liverpool va donner beaucoup de confiance au groupe. On a tous envie de montrer un autre visage." Pour le seconde, "le plus important est de retrouver une identité de jeu, d'avoir une équipe qui fait peur à tout le monde, qui a la possession, qui avance et amène des actions. Je pense que c'est bien parti."

Vérification sera faite, ou pas, le 28 décembre sur le terrain du Stade Brestois.