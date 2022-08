OL : Lacazette, un retour et déjà dans l'histoire dans du club !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

Deux buts en deux matches. Tel est le bilan comptable d'Alexandre Lacazette depuis son retour dans son club formateur, à l'OL. L'ancien gunner n'a donc pas mis longtemps pour prouver qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. Mieux, et c'est le site OlympiqueetLyonnais qui se charge de le rappeler, Lacazette est en passe de s'inscrire, et de fort belle manière, dans l'histoire de l'OL.

Ainsi, vendredi soir, en marquant contre Troyes, il a inscrit son 131e but avec l'OL, n’étant plus qu’à une longueur du légendaire milieu de terrain lyonnais, Serge Chiesa. Autre petit but de différence, mais cette fois au Parc OL. puisque Lacazette avec 31 réalisations dans cette enceinte, n'est plus qu'à une seule unité de Moussa Dembélé et ses 32 buts.

Nul doute que Lacazette va bientôt décrocher de nouveaux records.