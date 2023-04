OL : Laurent Blanc a encore recadré Rayan Cherki après la victoire à Toulouse

Zapping But! Football Club OL : à quoi va servir Sonny Anderson ?

« Rayan a fait une meilleure 2ème mi-temps que sa première. Est-ce que je suis content de son match ? Non. Même si sa deuxième période est très bonne. Avec les qualités qu'il a, il doit être tout le temps comme ça. Mais en première il doit tuer le match à lui tout seul et il le fait pas. On joue au foot pour gagner donc il faut faire le bon geste au bon moment. Il faut jouer juste et je trouve qu'en première période il n'a pas joué juste. En deuxième, il a joué juste mais c'est un jeune joueur très talentueux et je pense qu'on est sur le bon chemin. On en veut toujours plus car c'est un jeune joueur hors-norme. J’ai parlé avec lui à la mi-temps et il a donné une bonne réponse en 2ème mi-temps. J’espère que la prochaine il sera déterminant et décisif dès qu’il le peut. Dès la première minute... »

Sur le match en lui-même

« On fait des choses intéressantes à l’entraînement, on travaille beaucoup avec le ballon et je trouve que c’est de mieux en mieux avec le ballon. Même si parfois c’est fébrile, il faut être indulgent car on a des jeunes joueurs. En étant juste, je pense qu'on doit gagner le match de ce soir. On l'a fait. Difficilement. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. Toulouse a aussi eu des contres. Je pense que c'était un match intéressant car il y a eu des buts et aucune équipe n'a fermé le jeu. »

Sur l'importance des cadres (Lopes, Lovren, Tolisso, Lacazette)

« On leur a fait prendre de l'importance car c'est important d'avoir des leaders. Surtout quand vous avez une équipe très jeune. Ils jouent parfaitement leur rôle dans le vestiaire et sur le terrain. »

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Laurent Blanc n'est pas pleinement satisfait de la prestation de Rayan Cherki, pourtant décisif en fin de partie dans la victoire de l'OL sur la pelouse du Toulouse FC (2-1). Le "Président" ne s'est pas privé pour le dire à Prime Vidéo.

Alexandre Corboz

Rédacteur