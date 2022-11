Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Les supporters de l'OL le savent. Comme ceux de son club précédent, l'Ajax d'Amsterdam. Le latéral argentin, Nicolas Tagliafico, a du caractère et son surnom, le "pitbull", vient ainsi confirmer les différents traits de personnalité du garçon. C'est dans le quotidien l'Equipe, que le partenaire de Lionel Messi, en a dit plus sur l'origine de son surnom. Et de toute évidence, chez les Tagliafico, on aime bien les rapports...virils !

"Mon surnom vient de ma manière de jouer. Je ne suis pas très grand, râblé, comme un petit chien qui a l'air inoffensif mais qui peut être très agressif. Sur le terrain, je suis un guerrier. Je donne tout. On a tous des points faibles et je compense les miens avec cette intensité. Je n'ai peur de rien. Mon père avait des vidéos de moi, gamin, où je suis sur un vélo et m'amuse à percuter un mur. Je recule, je refais un tour et bam, je reviens me cogner. Je suis le quatrième garçon de la famille et le quatrième, tu le laisses se débrouiller. Il apprend seul, y compris les coups. Résultat, c'est moi le plus dur au mal."