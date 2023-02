OL : Laurent Blanc calme le jeu avec Jeffinho, le Brésilien loin d'être prêt

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Si l'OL est privé de plusieurs cadres dont Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et Malo Gusto, les Gones pourront compter sur la présence de leur dernière recrue de l'hiver Jeffinho (ex-Botafogo) face au SCO Angers.

« Jeffinho ? Pas un niveau physique acceptable »

S'il est possible que le Brésilien fasse ses grands débuts avec Lyon dans le Maine-et-Loire, il est en revanche assez peu probable que Laurent Blanc ne le lance dès le coup d'envoi. Il faut dire que le « Président » n'était pas spécialement satisfait de l'état physique de la recrue estampillée Textor à son arrivée dans la Capitale des Gaules.

En conférence de presse, Laurent Blanc a d'ailleurs appuyé sur les défaillances physiques de sa recrue : « Il est maintenant apte à jouer mais à mon avis pas un match entier. Il nous est arrivé blessé et pas à un niveau physique acceptable. On l’a fait travailler cette semaine et il a été intéressant. Il a un bon toucher de balle et il va vite avec le ballon. Il peut nous aider sur des bouts de match et petit à petit jouer plus ».