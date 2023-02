OL : Laurent Blanc colle un tacle à la pelouse du Groupama Stadium, le club l'a entendu !

Présent en conférence de presse ce vendredi, Laurent Blanc a profité d'une question sur le tirage des quarts de finale de la Coupe de France qui offre Grenoble (Ligue 2) à l'OL pour coller un tacle discret à son club... Par rapport à l'état de la pelouse du Groupama Stadium.

« On peut le voir comme un derby. Dans un tirage, mon souhait ne concerne pas l’équipe d'en face, mais recevoir. C'est une chance, pour éviter le déplacement, et avoir une bonne pelouse. Quoique j’en profite pour dire qu’elle pourrait être meilleure ici. Elle est verte, c’est très bonne chose. De loin, elle est très belle, mais de près, je l’ai vue, elle n’est pas si bonne que ça. Ce n’est pas facile, il y a un climat compliqué, mais si on pouvait l’améliorer, ça serait très très bien. »».