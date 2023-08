OL : Laurent Blanc peste contre la programmation et insiste lourdement sur le Mercato !

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Sur la programmation du match

« Le match de rugby à Lyon a été décalé, c'est du bon sens. Mais les droits télés sont trop importants. La santé des joueurs devrait être primordiale mais c'est pas le cas. Il faudrait que les joueurs aient plus de poids ».

Sur sa volonté d'avoir une équipe plus agressive contre Montpellier

« Il faut confirmer ce qu'on a ressenti sur le terrain et confirmé par la vidéo. On a pas concédé beaucoup de choses à Strasbourg. On doit s'améliorer encore dans certains secteurs de jeu. On a les mêmes défauts que l'année dernière. La façon d'évacuer la frustration c'est de jouer le prochain match. Il faut bien s'entraîner car si on veut avoir la bonne mentalité en match il faut l'avoir toute la semaine. Il faut pas avoir peur de défendre, aimer défendre même. On doit être agressifs, méchants même quand on a pas le ballon. Il n'y a pas de honte à être plus méchants. Je leur dis de défendre en avançant ».

« Lyon manque de joueurs qui aiment défendre. Le Mercato peut apporter cela »

La victoire à tout prix contre Montpellier

« La saison a débuté par une défaite. Le premier match à domicile on se doit de le gagner et être conscients des efforts à faire pour gagner un match. Les points sont importants à prendre à domicile comme à l'extérieur ».

Sur le meilleur système

« Je préfère pas jouer en 4-3-3. J'aime jouer avec Rayan Cherki au milieu, c'est pas un problème. Quelque soit le système, il faut être équilibré. Quand on veut avoir de la conservation, quatre attaquants c'est parfois beaucoup ».

Sur son attente d'une sentinelle

« Quelque soit votre composition d'équipe, quand on a pas le ballon, il faut des joueurs qui aiment défendre. Je pense qu'on en manque à Lyon. Le mercato peut apporter cela ».

Sur ses craintes face à la fin du Mercato

« Perdre Nicolas Tagliafico serait un très gros coup dur. Mais je n'y ai pas pensé un seul instant. Vous êtes peut-être au courant de plus de choses que moi... mais on peut parler directement à la personne aussi.Vous avez une décision de la DNCG qui vous permet... de ne rien faire ou presque. Je trouve que le mercato devrait s'arrêter à la première journée de championnat. Je le dis depuis longtemps. Vous avez déjà eu beaucoup de temps pour préparer et faire les transferts avant août ».

Sur les retrouvailles avec les supporters

« J'ai hâte de les retrouver. Il ne faut pas avoir peur de jouer dans son stade ».

Retranscription : compte Twitter Inside Gones.

Trois absents pour Montpellier L'OL a fait le point sur ses blessés. Si Alexandre Lacazette est bel et bien opérationnel malgré sa sortie prématurée à la Meinau, ce n'est pas le cas de Clinton Mata (lésion musculaire à la cuisse gauche) et dont la date de reprise n'est pas encore fixée. Dejan Lovren est actuellement en phase de réathlétisation après sa blessure lors du premier stage de préparation aux Pays-Bas. Quant à Anthony Lopes, touché à la tête contre Crystal Palace à une semaine du début de la Ligue 1, il a repris le travail de terrain avec les préparateurs physiques.

Podcast Men's Up Life