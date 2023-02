OL : un proche vend la mèche, Laurent Blanc est déçu de son effectif à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Si, publiquement et depuis la clôture du Mercato d'hiver, Laurent Blanc ne se dit pas mécontent de la qualité de son effectif à l'OL, il semblerait qu'en privé le discours du « Président » ne soit pas vraiment le même … C'est en tout cas ce qu'a indiqué un autre Champion du Monde 1998, Bixente Lizarazu.

Chroniqueur dans l'émission Téléfoot, l'ancien latéral gauche a reconnu avoir échangé avec le coach de l'OL sur la qualité de son groupe et ses mots sont clairs : « Ce n’est plus le Lyon qu’on a connu, cette grande force que cette équipe avait. Laurent Blanc me disait que son équipe était un petit peu limitée. C’est peut-être là-dessus qu’il va falloir qu’il bosse prochainement. »

Des limites évidentes qui, en l'absence du meilleur buteur Alexandre Lacazette, se sont matérialisées par une défaite à Auxerre vendredi soir (1-2).