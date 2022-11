OL : Laurent Blanc fait des premiers choix forts pour son opération commando

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

Si bon nombre de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 sont encore en vacances, ce n'est plus le cas de l'OL. Depuis vendredi, les Gones ont même repris l'entraînement sous la houlette de Laurent Blanc, qui a programmé une préparation physique importante avec deux stages (Murcie, Dubaï) afin d'arriver dans d'autres dispositions à la reprise du championnat le 28 décembre.

El Arouch, Sarr et Lega dans le groupe...

En début de semaine, les Lyonnais vont d'ailleurs s'envoler pour l'Espagne avec un groupe de 25 joueurs où on distingue déjà quelques choix forts du « Président ». En l'absence de Jérôme Boateng, Julian Pollersbeck (tous deux blessés) mais aussi de Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi (retenus à la Coupe du Monde), Laurent Blanc a appelé quatre jeunes : Achraf Laazari (latéral, 19 ans), Mamadou Sarr (défenseur central, 17 ans), Mohamed El Arouch (milieu, 18 ans) et Sekou Lega (attaquant, 19 ans).

… Florent Sanchez poussé au départ ?

Comme Peter Bosz avant lui, le nouveau coach de l'OL a en revanche choisi de se passer des services de Florent da Silva Sanchez (milieu, 19 ans). Plus que jamais, un départ de l'international U19 se profile dans la Capitale des Gaules...