OL : Blanc veut le même état d'esprit à Nantes que face au PSG

Face au FC Nantes, il veut le même état d'esprit que contre le PSG

"Il faudra être déterminés et avoir de l'envie. A Paris, on a joué en équipe, c'est ce qu'il faudra faire demain. Si on arrive à montrer le même état d'esprit et les mêmes qualités que dimanche, je suis preneur. Les deux équipes auront la pression car elle voudront gagner. Je ne sais pas si le match de dimanche était une préparation idéale. On verra demain. C'est toujours mieux de gagner mais le match de demain sera compliqué. Ce sont des matches très intéressants à jouer. Il faudra être prêts. Il n'y a pas d'euphorie après le match à Paris. On vit une saison difficile, on le sait. Le match de demain peut nous amener en finale."

Ses joueurs seront prêts pour les tirs au but

"On tire toujours des pénaltys la veille des matches. On va le faire à l'entraînement comme d'habitude. Notre récupération a été courte après Paris. On ne peut pas faire autrement, on se prépare."

Barcola peut encore s'améliorer

"Bradley Barcola a des axes d'amélioration importants. C'est un joueur explosif qui va très vite. Il a des stats de très haut niveau sur les derniers matches. Il doit encore travailler devant le but."

La concurrence au milieu

"J'ai du monde au milieu de terrain et je suis ravi, ça met de la concurrence. Il y aura une réflexion (concernant la composition de mercredi soir)."