OL : Laurent Blanc fait une annonce forte sur son avenir

Lors de son point presse avant le match face au LOSC, l'entraîneur de l'OL, Laurent Blanc, qui a succédé à Peter Bosz en octobre dernier, a été interrogé sur son avenir. Il lui a été demandé s'il allait rester sur le banc lyonnais la saison prochaine.

"Je me sens très bien à Lyon"

"Je le pense toujours. Ligue des Champions ou pas, Ligue Europa ou pas. Il faut avoir des résultats pour qu’un coach dure. On est motivé avec le staff technique. On a commencé avec un groupe jeune. Il faudra voir comment ça évolue mais on est content. (…) Je me sens très bien à Lyon. Je suis content, j’adore mon groupe et j’espère que c’est réciproque. On a modulé ce groupe. Ce sont les résultats qui font que ça fonctionne ou que ça dure ou pas. Avec le staff, on le sait. Vous (les journalistes) le savez aussi", a répondu le Président.

