OL : Laurent Blanc lâche une phrase lourde de sens sur son avenir à Lyon !

Une nouvelle fois battu, cette fois-ci par Crystal Palace (0-2), l'OL a terminé sa préparation de la pire des manières. A l'issue de la rencontre, sur OL Play, c'est un Laurent Blanc dépité qui s'est présenté au micro.

« Les analyses se ressemblent. Malheureusement, on a pas mal de problèmes de finition et ça s’est encore vérifié. Et c’est dommage. Ça a été un peu mieux en deuxième période en termes d’agressivité, mais en première on a été trop passif. Quand vous ne marquez pas dans le foot, c’est difficile de gagner. Eux, ils ont marqué sur coups de pieds arrêtés et ils ont mérité la victoire ».

« Si d'ici là il y a un entraîneur à Lyon... »

En plus de l'absence d'Alexandre Lacazette, le « Président » a vu un autre de ses cadres, Anthony Lopes, sortir sur blessure après le second but des Eagle. De quoi l'inquiéter pour la suite ? Une chose est certaine : Laurent Blanc est encore capable d'ironiser sur son cas personnel. « J’espère que l'on sera au complet pour Strasbourg. Si d'ici là il y a un entraîneur à Lyon », a-t-il lâché d'un éclat de rire gêné.

Une réponse à l'article de L'Equipe qui prétend que John Textor est échaudé par les résultats et que le technicien pourrait vite être remplacé par Bruno Lage (Botafogo).

Petite sensation de malaise et crispation après un nouveau revers pour le dernier match de l'OL avant le début du championnat OLPLAY #CRYOL pic.twitter.com/Hp5WoWicoY — M'sila28 (@Msila28_) August 5, 2023

