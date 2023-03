OL : Blanc annonce le retour de Lopes et veut se servir du PSG pour préparer le FC Nantes

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Résister au PSG sans penser à Nantes, Lopes de retour

"Le Parc fait partie des bons souvenirs. C'était le stade de l'équipe nationale avant donc on y a joué beaucoup de fois. C'est un plaisir d'y retourner. Ce sera un beau match dimanche mais il est mal placé dans le calendrier. Si on veut bien préparer Nantes, il faut faire quelque chose de bien à Paris. L'évolution des joueurs blessés va rentrer en ligne de compte, de même que l'évolution du match. J'espère que jusqu'au coup de sifflet final, on ne pensera pas au match de Nantes. Anthony (Lopes) doit retrouver ses repères. On a fait une opposition mercredi pour cela. S'il n'y a pas de contre-indication médicale, il sera présent. C'est un déplacement difficile. Il faut être bien préparé. Ce match sera une indication pour voir comment sont mes joueurs sur le plan athlétique et le plan mental. Nicolas Tagliafico sera opérationnel, mais on verra son état cet après-midi. Cet après-midi, on va avoir réellement tout le monde pour la première fois. C'est une semaine excitante. Il y a des matchs difficiles. On joue pour cela. Après Paris, on va jouer la récupération à fond, et s'entrainer lundi après-midi"

Comment gérer Mbappé

"Kylian Mbappé est un joueur sûr de lui. C'est une grande force. Quand il le décide, il est très fort. Mais le football se joue à 11. On a des moyens collectifs pour le freiner. C'est une surveillance de tous les instants."

Mieux gérer les coups de pied arrêtés

"Il y a plusieurs axes à travailler sur les coups de pied arrêtés. On travaille ça avec Rayan Cherki et Maxence Caqueret. On peut faire mieux à ce niveau-là. Il faut bien les tirer, et avoir des joueurs au bon moment à la réception."