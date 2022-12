OL : Laurent Blanc pique déjà ses cadres après le stage en Espagne

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

En attendant de retrouver la compétition, l’OL était en stage en Espagne à Murcia pour préparer le retour de la Ligue 1. Les coéquipiers de Maxence Caqueret ont affronté le club belge de Louvain en amical. Après la victoire de ses hommes (5-3), Laurent Blanc a félicité les jeunes gones tout en adressant un petit tacle aux anciens, « Les jeunes sont venus travailler avec nous, ils n’ont pas l’habitude, ils profitent de chaque instant et c’est bien. En deuxième période, il y a eu plus de jeunes sur le terrain, ce n’est pas forcément cette équipe alignée qui a déçu le plus » a regretté le coach lyonnais.

À Lyon, Laurent Blanc est venu remplacer le décevant Peter Bosz pour remettre l’Olympique Lyonnais à sa place. 8e de Ligue 1 après la 15e journée de championnat, les Gones ne sont pas dans les objectifs du début de la saison. Pour retrouver la Ligue des Champions, l’ancien coach du PSG va devoir batailler…